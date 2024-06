Academia Hagi: Echipele 2012 si 2014, campioane la Junior Football Cup“ (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit cinci confruntari intre echipele cluburilor Academia Hagi si AVA Football Academy Londra.Cele doua grupari au devenit cluburi partenere in urma cu patru ani si jumatate si, in baza parteneriatului existent, au demarat seria confruntarilor directe.Presedintele…

- Dupa ce, saptamana trecuta, a devenit matematic campioana Romaniei, echipa feminina de fotbal Farul Constanta primeste astazi, 18 mai 2024, medaliile, tricourile si trofeul de campioana.Festivitatea are loc pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, la finele partidei cu Csikszereda Miercurea…

- Mansa retur a semifinalei Ligii de Tineret in care joaca fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2006 , care a opus formatiile Farul Constanta U18 si Universitatea Cluj U18, s a disputat astazi, 28 aprilie 2024, in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.Invinsi in tur cu 1 0, constantenii au reusit sa intoarca…

- Farul Constanta a intalnit o pe Rapid Bucuresti intr un meci din etapa a 6 a a turneului play off, din Superliga, editia 2023 2024, la Ovidiu. In fata unui public numeros, meciul dintre cele doua echipe care cauta clasarea pe un loc de cupa europeana s a incheiat cu victoria Farului. Elevii pregatiti…

- Emilia Beznos și Polina Bulat sint noile campioane ale Republicii Moldova la gimnastica ritmica, transmite Noi.md. In urma Campionatului Republicii Moldova la Gimnastica Ritmica, desfașurat in data de 6 aprilie 2024, gimnasta Emilia Beznos, care a concurat la categoria Senioare, s-a clasat pe locul…

- Echipa Under 16 a Farului Constanta, pregatita de Liviu Stefan, s a calificat in finala Cupei Elitelor de la aceasta categorie de varsta, in urma semifinalei cu Universitatea Craiova U16, decisa dramatic, la penalty uri Confruntarea a avut loc in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.La finalul timpului…

- Au fost demarate lucrarile de lichidare a situațiilor de avariere a drumurilor publice prin plombari cu asfalt fierbinte. Echipele de intervenții ale Regiei „Exdrupo” lucreaza pe mai multe strazi concomitent, inclusiv pe timp de noapte, frezand asfaltul de pe porțiunile de carosabil defecte, iar pe…

- Ambii reprezentanti ai CSM Constanta la Cupa Romaniei pentru seniori la box, de la Sighetu Marmatiei, au cucerit medalia de aur. Primul a boxat in finala Erson Huseim, care, la categoria 51 kg, a dispus de Catalin Isar, de la Rapid Bucuresti, prin inferioritatea adversarului in repriza a doua. Astazi,…