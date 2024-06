Zece elevi din Argeş au dat Bacul în sesiunea specială Peste patru mii de elevi argeșeni susțin in aceasta perioada probele contand pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, aceștia fiind arondați celor 15 centre amenajate in județ. Mai inainte, insa, zece candidați au fost implicați in sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat organizata pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se calculeaza notele la Bacalaureat este una dintre intrebarile care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor. Elevi și parinți deopotriva spera ca platforma de evaluare digitalizata sa funcționeze perfect, iar lucrarile copiilor sa ajunga pe mana unor profesori competenți și responsabili.

- Daniel Kim și Eduard Oancea, elevi ai Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Premiul I și Mențiune, la Sesiunea de referate și comunicari științifice – Istorie Daniel Kim și Eduard Oancea, elevi ai Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Premiul I și Mențiune,…

- BAC 2024 sesiunea speciala. Miercuri, 22 mai, a avut loc proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2024 – sesiunea speciala. Aceasta proba se adreseaza elevilor care participa la loturile olimpice, competiții sportive și artistice internaționale sau care susțin admiteri la…

- 7 elevi din judetul Constanta sustin zilele acestea sesiunea speciala a bacalaureatului.Potrivit ISJ Constanta este vorba despre elevi de la urmatoarele licee: 2 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV rsquo;NICOLAE ROTARUrsquo; CONSTANTA 2 COLEGIUL COMERCIAL rsquo;CAROL Irsquo; CONSTANTA 1 COLEGIUL NATIONAL rsquo;MIRCEA…

- Bacalaureat 2024, sesiunea speciala pentru olimpici: Subiectele și baremele de corectare la Limba Romana. Ce au avut de rezolvat elevii Bacalaureat 2024, sesiunea speciala pentru olimpici: Subiectele și baremele de corectare la Limba Romana. Ce au avut de rezolvat elevii Subiectele pe care le-au avut…

- Sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2024 va incepe astazi cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Aceasta sesiune este destinata absolvenților de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfașoara in aceeași perioada cu…

- In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, disciplina Logica, argumentare si comunicare are statutul de disciplina optionala fiind sustinuta la proba E. d), in functie de filiera, profil si specializare. Iata care este programa pentru Logica la Bac 2024, potrivit Ministerului Educației.Programa Logica,…

- Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat, așa-zisul „bac al olimpicilor” va avea loc in perioada 7 mai – 4 iunie, potrivit ordinului Ministerului Educației publicat recent in Monitorul Oficial. Candidații se pot inscrie in perioada 7 – 10 mai. Aceasta sesiune este dedicata absolvenților de liceu…