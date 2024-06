Ce este solstițiul de vara. Evenimentul astronomic are loc pe 20 iunie, in fiecare an, și marcheaza inceputul verii astronomice. Tot aceasta este și cea mai lunga zi din an. Ce este insa solstițiul de vara? Solstițiul are loc atunci cand unul dintre polii Pamantului este inclinat catre soare la un unghi extrem, iar datorita inclinației Pamantului, acest lucru se intampla de doua ori pe an. In emisfera nordica, solstițiul de vara are loc in iunie (in timp ce emisfera sudica experimenteaza solstițiul de iarna), iar in emisfera sudica, solstițiul de vara are loc in decembrie (in timp ce emisfera…