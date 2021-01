Acuzarea lui Trump în Senat: Republicanii au încercat să oprească procesul fostului președinte Aproape toți senatorii republicani au susținut marți o încercare de blocare a celui de-al doilea proces istoric de punere sub acuzare a lui Donald Trump, acuzat de &"incitare la insurgența&" în asaltul Capitoliului, dând un semnal clar ca o condamnare a fostului președinte republican ramâne extrem de puțin probabila, potrivit AFP.



Votul a avut loc imediat dupa ce 100 de senatori au depus juramîntul de a face &"dreptate&" în procesul care va începe în camera superioara pe 9 februarie.



Aceasta procedura are o dubla conotație istorica:…

Sursa articol: hotnews.ro

