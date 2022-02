Gheorghe Crișan (Marcu Giurgiu, zis Crișan) (n. 1733 – d. 13 februarie 1785), a fost, impreuna cu Horea și Cloșca, un conducator al rascoalei din Transilvania din 1784. S-a nascut in 1733 in localitatea Vaca, azi satul Crișan, comuna Ribița, județul Hunedoara. A comandat acțiunile țaranilor rasculați din Zarand, activand apoi la Campeni, Abrud și Cricau. Din tabara sa a pornit, in numele lui Horea, ultimatumul țaranilor (11 noiembrie 1784) ce au luptat apoi impotriva trupelor austriece in Zarand, la Brad și la Halmagiu. Dupa reprimarea rascoalei, a fost prins (30 ianuarie 1785) și inchis la Alba…