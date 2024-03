Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la Olimpiada de Biologie, etapa județeana 2024: Doi elevi de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificați la faza naționala Rezultatele la Olimpiada de Biologie, etapa județeana 2024: Doi elevi de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificați…

- Dialogurile Memoriei. O istorie personala a Ligii Anticomuniste din Alba Iulia. Intalnirea tinerilor cu Simion Dragoi, fost deținut politic. (Joi – 7 martie 2024 – ora 10:30, Sala Unirii) In cinstea Zilei Deținuți Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989, celebrata anual pe data de…

- In maximum 6 luni, Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” vor avea o baza sportiva moderna Am predat, luni, catre Compania Naționala de Investiții, amplasamentul pentru construirea, in perimetrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, a unei baze sportive moderne, care va…

- Performanța deosebita inregistrata sambata de echipa de baschet baieți a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” la faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Baieții, pregatiți de profesorul Valentin Urian, s-au clasat pe Locul I dupa ce au invins echipele Colegiului Național „Lucian…

- Echipa de robotica Xeo a Colegiului HCC din Alba Iulia, calificata la etapa naționala a Concursului FIRST Tech Challenge Echipa de Robotica Xeo a Colegiului National ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a obținut premiul Innovate Award 1st place la Regionala #2 Cluj Napoca a Concursului FIRST Tech…

- La invitația Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Caravana Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va poposi in data de 8 februarie 2024, cu incepere de la ora 12:00, in mijlocul elevilor de la colegiul mai sus amintit. Evenimentul are loc in cadrul Zilelor Colegiului, prilej…

- Echipa de volei baieți, a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, din Alba Iulia, antrenata de doamna profesoara Felicia Vancea, a obținut calificarea la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. In etapa municipala disputata ieri dupa-amiaza, elevii colegiului militar s-au impus…