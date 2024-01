Actualitate medicală/ Poluarea sonoră creşte riscul de hipertensiune ­arterială şi Alzheimer. Zgmotele cele mai periculoase Dincolo de disconfortul produs de expunerea la zgomotul puternic dat de trafic, utilajele din construcții, decolarea și aterizarea avioanelor sau concertele din aer liber, poluarea sonora are un impact notabil asupra starii de sanatate, potrivit Hotnews.ro. Conform unui raport din 2020 al Agenției Europene a Mediului, expunerea cronica la zgomotele puternice din mediu poate afecta grav starea de sanatate fizica și psihica a organismului. Astfel, se estimeaza ca 100 de milioane de cetațeni europeni sunt expuși la un nivel periculos de poluare sonora, cauzata in primul rand de traficul intens rutier,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Policlinica Med Total ofera servicii medicale, la specialitatea Psihiatrie, decontate prin Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, atat in Bistrița, cat și in Nasaud. Dr. Bolbos Sorin-Grațian, medic psihiatru, cu experiența in cazuri diverse, ofera sprijin și soluții personalizate pentru fiecare pacient.…

- La fiecare 3 secunde o persoana e diagnosticata cu demența, undeva in lume. Studiile arata ca 60% dintre persoanele de peste 65 de ani se tem mai tare de „boala uitarii” decat de cancer sau de alte afecțiuni. Vestea buna e ca demența nu reprezinta o parte normala a imbatranirii, iar degradarea creierului…

- Nu exista sarbatori de iarna fara artificii și petarde, un fapt destul de controversat chiar și in randul oamenilor. Pentru necuvantatoare, in schimb, aceasta situație transforma sfarșitul anului intr-o perioada de coșmar cu potențial letal. Animale de companie și salbatice din intreaga lume au de suferit…

- • 33,2% dintre elevi sunt analfabeți funcțional Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a publicat, impreuna cu Ministerul Educației din Romania, rezultatele „Programme for International Student Assessment” (PISA) 2022. Sistemul de invațamant romanesc se afla la coada clasamentului…

- Atunci cand se arunca sau se transporta ilegal deșeuri toxice, cand se face trafic cu specii salbatice de flora și fauna pe cale de dispariție, cum ar fi tigrii, elefanții și esențele de lemn prețioase, cand se distrug resurse naturale precum padurile seculare, cu toții platim pentru daunele provocate.…

- Salvia, cu o istorie bogata ca remediu natural, deriva denumirea sa din latinescul "salvare," care semnifica "a salva." Egiptenii o foloseau pentru a spori fertilitatea, in timp ce grecii o utilizau pentru oprirea sangerarii și curațarea ranilor.Salvia se evidențiaza ca un antioxidant puternic, capabil…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca sistemul de sanatate din Romania merita o nota intre 7 si 8 si afirma ca, totusi, in ciuda problemelor cu finantarea, ofera „servicii satisfacatoare” pacientilor.„Nota pentru sistemul de sanatate din Romania e undeva intre 7 si 8, dar de multe ori…

- Demența nu este o afecțiune care se instaleaza brusc, luand persoana prin surprindere. Și nu este nici o afecțiune rar intalnita. Dimpotriva. Potrivit celor mai recente date oferite de Organizația Mondiale a Sanatații, peste 55 de milioane de oameni din intreaga lume sufera in prezent de demența, in…