Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Newton-John, cantareața australiana a carei voce au facut-o una dintre cele mai mari vedete pop ale anilor ’70 și a fermecat generații de spectatori in filmul de succes „Grease”, a murit luni, potrivit unei declarații a soțului ei. Ea avea 73 de ani, informeaza CNN.

- Olivia Newton-John, starul din celebrul musical „Grease” și cantareața cu multe discuri de platina, a murit la varsta de 73 de ani, potrivit unui anunț facut pe rețelele sociale de soțul ei, John Easterling. Mulți ani artista a luptat cu un cancer care la un moment dat a recidivat și se dedicase luptei…

- Celebrul actor american John Travolta a reacționat luni, dupa aflarea veștii ca Olivia Newton-John a incetat din viața, publicand un mesaj emoționant pe contul sau de Instagram in care afirma ca „impactul” actriței asupra persoanelor din jurul ei a fost unul „incredibil”, relateaza BBC . „Draga mea…

- A murit celebra cantareața și actrița Olivia Newton-John, cunoscuta pentru rolul din ”Grease”, la varsta de 73 de ani. ”Olivia Newton-John (73 de ani) a murit liniștita in California de Sud, in aceasta dimineața, inconjurata de familie și prieteni. Cerem tuturor sa respecte intimitatea familiei in aceasta…

- Cantareata si actrita australiana Olivia Newton-John a murit luni, la varsta de 73 de ani, anunta un mesaj postat pe contul sau de Instagram, transmite Reuters. „Olivia Newton-John (73 de ani) a incetat din viata in aceasta dimineata, la ferma ei din sudul Californiei, inconjurata de familie si prieteni",…

- Cantareața și actrița Olivia Newton-John a murit la varsta de 73 de ani, a anunțat luni pagina sa oficiala de Facebook. A fost cunoscuta pentru rolul din filmul „Grease”. Vedeta a avut mai multe cantece de succes de-a lungul carierei sale. Soțul ei, John Easterling, a precizat in postare ca aceasta…

- Un britanic a murit și șase persoane au fost ranite dupa ce un iaht s-a lovit de stanci in largul coastelor italiene, potrivit Sky News. The post Un britanic a murit, alte șase persoane au fost ranite grav dupa ce un iaht s-a lovit de stanci, in Italia first appeared on Money .

- Variola maimuței a facut prima victima in afara Africii. Ministerul Sanatații din Spania a anunțat, vineri, ca o persoana infectata cu variola maimuței a murit, acesta fiind primul caz de deces din Europa din cauza virusului african, potrivit Reuters. Autoritațile sanitare spaniole nu au oferit mai…