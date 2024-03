Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in PSD Timiș! Organizația județeana, condusa de Alfred Simonis, a anunțat pierderea unui membru important, care a și fost secretar al formațiunii județene. Omul de afaceri Eugen Milutinovici s-a stins din viața. Milutinovici a murit intr-un spital din Turcia, unde se afla la tratament"Cu…

- Eugen Milutinovici, fost secretar general al PSD Timiș și unul dintre cei mai influenți oameni politici din județ la inceputul anilor 2000, a murit la varsta de 72 de ani. Fost consilier județean in doua mandate (1996 – 2004), Gelu Milutinovici și-a dat demisia din PSD in 2004, iar de atunci nu s-a…

- Tragedie de proporții in Timiș. Un baiat de 16 ani a murit subit, sub privirile colegilor sai de la fotbal. Acesta se afla pe teren in momentul in care s-a stins din viața. Au aparut informații noi despre cine este adolescentul de 16 ani. In urma cu un an, a suferit o operație la inima.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu il intreaba pe Klaus Iohannis, dupa ce actualul președinte și-a depus candidatura la funcția de secretar general al NATO, daca iși va mai pastra blocat și postul de profesor la liceul din Sibiu. Citește și: Romania și-a anunțat partenerii din NATO ca il propune pe…

- Jurnalista Bloomberg, Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Alba, a dezvaluit intr-o postare pe X ca Klaus Iohannis va fi propus pentru șefia NATO.„Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza sa il nominalizeze pe presedintele tarii, Klaus Iohannis, drept candidat pentru functia de…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic pentru judete din Banat, sudul Crisanei si al Transilvaniei si viscol la munte, valabila pana joi seara. Vineri, vor fi intensificari ale vantului in Moldova, Dobrogea, sudul Transilvaniei si sud-vestul Olteniei si viscol in Carpatii Meridionali…

- Liliana Anghel a fost totodata secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in perioada 2019-2021. Potrivit CV-ului sau, intre 2016-2017, Liliana Anghel a fost consilier la Cancelaria prim-ministrului. De asemenea, prim-ministrul Marcel Ciolacu a semnat o alta decizie privind numirea temporara…

- E doliu la Serviciul Roman de Informații. Un fost șef al serviciului s-a stins din viața. Victor Marcu a fost expert in contraspionaj economic.General-maior in retragere, VICTOR MARCU, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații ( 1992- !995 ) a incetat fulgerator din viața…