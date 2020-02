Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce vanataile au inceput sa apara in mod inexplicabil pe corpul ei, mamica de 22 de ani, Sarah Armstrong, a mers sa-și vada medicul pentru a obține raspunsuri. Femeia a fost diagnosticata cu leucemie mieloida acuta pe 24 ianuarie și a inceput imediat tratamentul chimioterapic pe 29 ianuarie.…

- Veste tragica anunțata de TMZ in SUA! Kobe Bryant ar fi decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers s-ar fi aflat intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Kobe s-ar fi aflat alaturi de alte patru persoane, inclusiv pilotul, cand, din motive necunoscute…

- A devenit celebru dupa ce a jucat un rol de "imortal" in anii 1990, sub numele de Richie Ryan, in "Highlander". Barbatul s-a stins din viața la varsta de 51 de ani, in cursul zilei de sambata. DOLIU LA HOLLYWOOD. A murit un celebru actor din serialul "Friends". Fanii sunt indurerati Soția…

- Ziarul Unirea Doliu in media: A MURIT Cristina Țopescu. Cunoscuta prezentatoare TV avea doar 59 de ani Doliu in media: A MURIT Cristina Țopescu. Cunoscuta prezentatoare TV avea doar 59 de ani Fosta prezentatoare de televiziune din RomaniaCristina Țopescu a murit la doar 59 de ani. Decesul cunoscutei…

- Cristina Țopescu a murit. Cristina Țopescu a fost o prezentatoare de televiziune din Romania, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Ea a murit la varsta de doar 59 de ani. O vecina a sunat la 112 pentru ca nu a mai vazut-o pe vedeta TV de pe 19 Decembrie. Polițiștii au gasit…

- Compania suedeza IKEA a dat acordul sa plateasca despaguburi in suma de 45 milioane de dolari unei familii din California, SUA, dupa ce un copil a murit ca urmare a prabusirii peste el a unei comode produse de IKEA.

- Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea…

- Doliu la Hollywood. Actorul american Ron Leibman, cunoscut pentru roluri in zeci de filme și seriale, printre care și cel al tatalui lui Rachel Green in serialul Friends, a decedat la varsta de 82 de ani. Potrivit medicilor, moartea i-ar fi fost cauzata de o pneumonie acuta.