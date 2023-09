Actrița Daniela Nane va avea grijă de fetița pianistei Ioana Maria Lupașcu Dupa moartea pianistei Ioana Maria Lupașcu, de fetița sa in varsta de doar 13 ani se va ocupa Daniela Nane. Ioana Maria Lupașcu a fost diagnosticata in urma cu trei ani și jumatate cu cancer, iar medicii au preconizat ca aceasta va mai trai aproximativ doua luni. Pe data de 31 august, pianista s-a stins din viața, iar cea care s-a oferit sa aiba grija de fetița sa a fost actrița Daniela Nane. Daniela Nane este casatorita cu istoricul Adrian Cioroianu, iar confirmarea ca aceasta se va ocupa de creșterea fetiței a fost facuta pe social media. „Prieteni, fetița Ioanei Maria Lupașcu va ramane cu mine.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

