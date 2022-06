Actorul Victor Rebengiuc se retrage din activitate. Spectacolul „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra, ultimul rol al actorului de 90 de ani Victor Rebengiuc a anuntat la Digi24 ca se retrage din activitate, dupa rolul din spectacolul „Tatal”, de Florian Zeller, pus in scena la Teatrul „Bulandra”. „Am 89 de ani, in curand o sa am peste cateva luni 90, nu mai merge! Trupul meu nu-mi mai permite, sanatatea mea e in mare suferinta, e greu. M-am luptat foarte tare in repetitiile astea ca sa pot juca rolul asta. Sper sa-l pot juca si in fata publicului de cate ori voi putea, dar nu mai vreau sa mai antamez un alt rol. Gata! E ultimul rol pe care-l joc!”, a fost declaratia marelui actor pentru postul de televiziune. Avanpremiera „Tatal”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

