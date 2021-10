Actorul Papil Panduru, soțul regizoarei Cătălina Buzoianu, a murit Actorul și soțul regretatei regizoare Catalina Buzoianu, Papil Panduru, s-a stins din viața, anunța Teatrul Mic prin intermediul unui comunicat. Papil Panduru a jucat in 80 de filme și in zeci de piese de teatru, iar in 2019 i-a fost decernat Premiul de excelenta pentru intreaga activitate. Nascut la 13 octombrie 1934 in localitatea Mentii din Jos, judetul Gorj, Papil Panduru a absolvit in anul 1961 Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti alaturi de actorii Gheorge Dinica, Marin Moraru, Dorina Lazar. Pe scena Teatrului Mic a jucat timp de peste doua decenii, iar dintre ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

