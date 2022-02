Stiri pe aceeasi tema

- A murit Mihai Perșa, unul din marii actori ai Teatrului Național. Veteran al scenei artistice, comicul ce a avut creații remarcabile in film, teatru și televiziune, s-a stins la 76 de ani, in saracie, inglodat in datorii. In vreme ce mulți colegi de-ai sai s-au procosit cu pensii de merit ori speciale,…

- "Daca aceasta a fost optiunea Ministerului Culturii, le multumesc celor care s-au gandit la mine si in acelasi timp le si promit ca nu le va parea rau pentru aceasta optiune, adica voi incerca sa continui ce a inceput Caramitru si a continuat Onisei. Voi merge pe aceleasi coordonate, voi incerca sa-i…

- Astazi, actorul si regizorul Lucian Iancu implineste 82 de ani Nascut pe 3 februarie 1940, Lucian Iancu a absolvit cursurile Liceului "Mircea cel Batranldquo; din Constanta si apoi ale Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale promotia 1964 , debutand pe scena teatrului Mihai Eminescu…

- Compania independenta de teatru „BIS Teatru”, cu sprijinul Ministerului Culturii, marcheaza Ziua Culturii Naționale prin difuzarea online, gratuit, a trei spectacole inspirate din realitatea romaneasca, dintre care unul prezentat in premiera absoluta și care impreuna fac parte din trilogia „Nascut in…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Marinescu, a anuntat ca au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu Omicron. Este vorba despre doua femei, care au forme usoare de boala, fiind vaccinate complet. Una dintre femei a calatorit in Marea Britanie,…

- Acum patru ani, actrița Ana Maria Calița caștiga sezonul patru al emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, primind un premiu in valoare de 20.000 de euro. Recent, ea a vorbit deschis despre Mihai Bendeac, unul din cei trei jurați și cel care, la momentul respectiv, a sarutat-o pe actrița in platoul emisiunii.…

- Cea de-a doua premiera a stagiunii 2021 – 2022 la Teatrul Municipal ‘Matei Visniec’ este spectacolul O noapte furtunoasa de Ion Luca Caragiale, regia Madalin Hincu, scenografia Razvan Bordos si va avea loc pe 11 si 12 decembrie, la ora 19:00. ‘O noapte furtunoasa’, una dintre cele mai importante piese…

- Emilia Popescu, actrița a Teatrului Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul National și Teatrul Metropolis, este invitata Marinei Constantinescu la „Nocturne”, joi, 18 noiembrie, ora 23.00, la TVR 1. Fosta partenera de scena a lui Ștefan Banica Jr. a scos la iveala amanunte mai puțin știute din cariera…