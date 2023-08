Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea internaționala a filmului, dupa ce marele Mark Margolis s-a stins din viața. Celebrul actor a plecat dintre noi la venerabila varsta de 83 de ani, lasand in urma o lacrimi și durere, dar mai ales o mare avere culturala. O boala grea l-a rapit pe maestru. A murit actorul din “Breaking…

- Ploi puternice au cauzat inundatii ”care pot pun in pericol vieti”, duminica, in statul New York, si care au transformat strazile in torente si au luat poduri, determinand-o pe guvernatoarea Kathy Hochul sa decreteze starea de urgenta, relateaza AFP.O femeie a murit in timp ce incerca sa-si paraseasca…

- O veste trista a cutremurat lumea cinematografiei americane. Treat Williams, vedeta din producțiile „Everwood” si „Hair”, a murit dupa ce a fost implicat intr-un accident de motocicleta. Actorul american avea 71 de ani. Moartea actorului a fost confirmata pentru People luni seara, de catre Barry McPherson,…

- Treat Williams, cunoscut pentru rolurile din “Everwood” si “Hair”, a murit la 71 de ani. Actorul a fost implicat intr-un accident de motocicleta. Moartea actorului a fost confirmata pentru People luni seara, de agentul pe care il are de 15 ani, Barry McPherson. Accidentul a avut loc in Dorset, Vermont.…

- Actorul și comediantul Mike Batayeh, pe care fanii serialului “Breaking Bad” l-au cunoscut drept managerul celebrei spalatorii de rufe Gustavo, a murit la varsta de 52 de ani. Potrivit TMZ, familia lui Mike spune ca Batayeh a murit pe 1 iunie in somn, in urma unui atac de cord, in timp ce se afla acasa,…

- Ray Stevenson este cunoscut publicului larg pentru interpretarea lui Volstagg, razboinicul asgardian din filmele „Thor” și un membru al Legiunii a 13-a in „Rome”, serial difuzat de HBO. Actorul irlandez a murit la varsta de doar 58 de ani.