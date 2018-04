Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Moștenescu (51 de ani) , cunoscut mai ales drept Costel din „La Bloc”, a suferit un accident teribil la fotbal și acum are fața plina de rani. Actorul are fața zdrelita și toata partea stanga umflata. El a fost aproape desfigurat de o cazatura suferita in timpul unui meci de fotbal cu prietenii. …

- Primaria Capitalei vrea sa faca recensamantul persoanelor adulte fara adapost din Bucuresti, urmand ca echipe formate din reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala, politisti locali si ONG-uri vor merge pe strazile orasului atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, sa identifice…

- Traficul pe DN 6 (E70) Bucuresti - Alexandria s-a reluat in conditii normale, dupa ce joi dimineata a fost blocat in urma unui grav accident dintre un microbuz si o masina, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor noua, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Asta seara se implineste un an de la teribilul accident petrecut, pe DN22 Constanta Tulcea, la trecerea la nivel cu calea ferata din zona localitatii Tariverde.Acolo, un autoturism de lux, Audi Q7, a fost spulberat de un tren de marfa iar soferul a murit pe loc.Masina, care era inmatriculata pe numele…

- Un jucator al unei echipe de fotbal din Croatia a decedat sambata pe teren, la doar 25 de ani, dupa ce a fost lovit in piept de o minge in timpul unui meci, scrie Daily Mail. Bruno Boban, jucator la NK Marson...

- Poleiul de pe carosabil și neatenția au bagat, azi-noapte, in spital trei persoane, dintre care doi copii. S-a intamplat in urma unui accident petrecut la kilometrul 110 al autostrazii București - Pitești, unde mai avusese loc o coliziune. Șoferul care a provocat ultimul accident circula cu viteza și,…

- O calatorie inceputa pe 24 ianuarie la Alba Iulia a fotografului Radu Chindris s-a oprit recent la Bucuresti in sala Regina Maria a hotelului Athenee Palace Hilton. In aceasta incapere, fotograful va realiza portretele a 100 de personalitati...