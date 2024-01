Actorul din „Fifty Shades of Grey”, la spital cu suspiciune de atac de cord din cauza unei omizi

Stiri pe aceeasi tema

- Jaime Dornan, celebrul actorul din 'Fifty Shades of Grey', a fost internat de urgența la spital. Starul de la Hollywood a crezut ca are un atac de cord. Iata care este starea de sanatate a lui Jaime Dornan!

- Ultima ora – Actorul din 'Fifty Shades of Grey', internat de urgența la spital: a crezut ca are un atac de cordActorul Jaime Dornan, cunoscut din filmul „Fifty Shades of Grey”, a ajuns la spital crezand ca sufera un atac de cord. De fapt, starea lui era cauzata de firele de par de la o omida, potrivit…

- O soferita, de 86 de ani, care conducea un autoturism marca Daewoo Tico, a ranit, luni, doi muncitori care faceau lucrari de reparatii la un drum aflat la iesire din Timisoara. Cei doi barbati si femeia au ajuns la spital, scrie News.ro. Accidentul a avut loc luni in Timisoara, pe Calea Lugojului. Femeia…

- O femeie de 86 de ani care se afla la volanul unui autoturism marca Daewoo Tico a ranit, luni, doi muncitori care faceau lucrari de reparatii la un drum aflat la iesire din Timisoara. Cei doi barbati si femeia au ajuns la spital, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc luni in Timisoara, pe Calea Lugojului.…

- Romania va produce și exporta autobuze electrice. La Ciorogarla, langa București, din prima parte a lui 2024, compania romaneasca BMC Truck&Bus va deschide o linie de producție pentru un autobuz electric marca proprie ce va scoate de pe banda, pentru inceput, 200 de unitați pe an. Intr-o faza ulterioara,…

- International Board și FIFA planuiesc sa introduca inca din sezonul viitor, 2024-2025, trei modificari esențiale in regulile jocului. Legate de ofsaid, eliminari și implicarea capitanului in discuțiile cu arbitrul. In viitorul apropiat, fotbalul se va transforma. Schimarile sunt inevitabile și se vor…

- Trei eleve de la Colegiului National „Spiru Haret” din Targu Jiu au ajuns la spital. Mai multe echipaje intervin, joi seara, la caminul liceului, unde mai multi tineri acuza simptome de toxiinfectie alimentara, scrie news.ro.

- Mai multi cititori ne-au transmis fotografii cu o asfaltare marca cuplului celebru Toma Faliment – Troia! Bataia de joc continua pe bani publici…”marea asfaltare” a avut loc sambata 4 noiembrie pe ploaie, bulevardul Republicii din municipiul Buzau! Troia este o mai noua firma a Arhiepiscopiei Buzualui…