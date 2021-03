Joi, 18 martie 2021, actorul Armie Hammer (34 de ani) a fost acuzat de o fosta iubita ca a violat-o. Tanara, care și-a facut public doar prenumele, Effie, susține ca a fost abuzata „psihologic, emoțional și sexual” in timpul relației care a durat 4 ani. Actorul Armie Hammer, acuzat ca a violat o fosta iubita In videoclipul publicat in mediul online, Effie plange in timpul in care marturisește ca i-a fost teama pentru viața ei in timpul relației cu actorul. „A devenit din ce in ce mai violent”, a marturisit Effie. „Am crezut ca ma va omori”, a completat. Alaturi de avocata ei, Gloria Allred, Effie…