Actorii din „Harry Potter” se reunesc la 20 de ani de la lansarea primului film Daniel Radclife, Ruper Grint și Emma Watson se vor reuni cu ocazia implinirii a 20 de ani de la proiecția primului film. Cu aceasta ocazie, o editie speciala HBO Max intitulata „Return to Hogwarts” va fi lansata pe 1 ianuarie 2022, a anuntat platforma de streaming. Cei trei actori principali ai filmului se vor alatura regizorului american Chris Columbus pentru a discuta si explora in profunzime aceste filme. Editia speciala va invita fanii „intr-o calatorie magica la persoana intai in una dintre cele mai indragite francize de film din toate timpurile”, potrivit HBO Max. Programul a fost anuntat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii din distributia originala a seriei de filme „Harry Potter” se vor reuni cu ocazia implinirii a 20 de ani de la proiectia primului film pentru a-si impartasi „calatoria magica”, relateaza revista Variety , citata de Agerpres. O editie speciala HBO Max intitulata Return to Hogwarts va fi lansata…

- Actorii din distributia originala a seriei de filme „Harry Potter” se vor reuni cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la proiectia primului film pentru a-si împartasi „calatoria magica”, relateaza revista Variety, citata de Agerpres.O editie speciala HBO Max…

- Actorii Daniel Radcliffe, Emma Watson si Rupert Grint se reunesc cu alti membrii din distributia celor opt filme „Harry Potter" pentru prima data intr-un program-retrospectiva special al HBO Max, pentru a marca 20 de ani de la lansarea primului lungmetraj din franciza, „Harry Potter and the Sorcerer"s…

- Aproape 80% din prețul pe care-l platesc fumatorii pentru un pachet de țigari se duce catre bugetul de stat, sub forma de impozite, accize, contribuții și alte taxe. Producatorul de țigarete JTI a virat la bugetul statului roman in primele noua luni ale anului 2021 peste 4,28 miliarde de lei, in creștere…

- Guvernul Nicolae Ciuca si-a fixat prin programul de guvernare ca aprobarea bugetului pentru anul 2022 sa aiba loc pana la finalul acestui an, o alta tinta asumata vizand reforma sistemului de pensii si reforma salarizarii in sectorul public. Astfel, in documentul programatic al Executivului PNL-UDMR…

- Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a raspuns și el ultimelor declarații ale șefului statului care a promis ca, dupa ce va avea susținerea PSD, se va dedica in totalitate reformei din Justiție. „Va puteți afișa acum fara sa va mai ascundeți chipul uselist, masca a cazut demult!”, a scris Stelian…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, are un mesaj ironic la adresa premierului Florin Cițu, demis prin moțiunea de cenzura. „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politica provocata…

- Programul e-facturare va intra in teste din 15 septembrie și va fi live din 1 octombrie, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu. „Am spus ca din aceasta luna intram cu proiectul (e-facturare – n.r.). Ințeleg ca avem un demo la care mai umblam ca sa fie apoi prezentat publicului și ințeleg ca pașii…