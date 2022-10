Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Mureș din cadrul Agenției Naționale Antidrog, in parteneriat cu reprezentanți ai Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și studenți ai Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș,…

- Primul shihan la karate Shinkyokushin din Jandarmeria Romana este Traian Dumbravean Katai, din cadrul Detasamentului Antitero al Gruparii de Jandarmi Mobile (GJM) "Regele Ferdinand I" Targu Mures, care a dobandit acest titlu la Cupa Mondiala de Karate Shinkyokushin din Polonia, potrivit Agerpres.…

- Proiectul-concurs "Mesajul meu antidrog", care ofera adolescentilor incadrati intr-o forma de invatamant o alternativa la consumul de droguri, a fost implementat și in acest an in judetul Mures de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Mures, in colaborare cu Casa de Cultura a Studenților…

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu Mureș vor fi la datorie luni, 5 septembrie, cu misiunea asigurarii ordinii și siguranței publice in zona unitaților de invațamant. "Ne vom afla in zona a 13 instituții de invațamant din municipiul Targu-Mureș și alte 4 din județul…

- Polițiștii mureșeni au desfașurat miercuri, 3 august, la Targu Mureș și Tarnaveni, diverse activitați educativ-preventive, cu copiii de la Fundația Buckner și nu numai. "Colegii de la prevenire, siguranța școlara, criminalistic, impreuna cu un reprezentant al Centrului Regional pentru Prevenire, Evaluare…

- Activitați de amploare ale specialiștilor Agenției Naționale Antidrog din Mureș in perioada 22 – 24 iulie. In acest weekend specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș din cadrul Agenției Naționale Antidrog, vor intensifica activitațile de prevenire a consumului…

- Polițiștii mureșeni au fost prezenți și la Ziua comunei Raciu, unde au continuat activitațile preventive pe linia consumului și traficului de droguri. „Astazi, 20 iulie, polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara, alaturi de specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș…

- Astazi, jandarmii bacauani, polițiștii și specialiștii din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au fost prezenți in mijlocul copiilor participanți la Școala de Vara organizata de Școala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau. Placut surprinși de curiozitatea micilor exploratori, am…