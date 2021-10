Iwo Jima face parte din arhipelagul vulcanic Ogasawara, situat la circa 1.000 km de Tokyo. Este insula unde s-a desfașurat Operation Detachment, una dintre cele mai violente batalii ale campaniei din Pacific a celui de al Doilea Razboi Mondial. Forțele americane au indeplinit misiunea de a captura cele trei aerodromuri japoneze de pe insula Iwo […] The post Activitatea vulcanica ridica insula japoneza, expunand nave scufundate in cel de-al Doilea Razboi Mondial - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National .