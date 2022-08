Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifrele sunt catastrofale”, a declarat pentru ziar un bancher de rang inalt, adaugand ca moralul personalului este foarte scazut. Managerii si consiliul de administratie discuta acum un nou plan de amploare de reducere a costurilor, a declarat un al doilea director pentru publicatie, intr-un articol…

- Economia Chinei a inregistrat cea mai slaba performanța anuala din ultimii 30 de ani, cu excepția perioadei Covid-19, in trimestrul doi al anului in curs.Principala cauza este legata tot de pandemie și de politica dura a guvernului de la Beijing, care a declarat toleranța zero fața de coronavirus.In…

- Cresterea peste asteptari a indicelui preturilor de consum, de la an la an, raportata miercuri de Departamentul Muncii, reflecta si preturile mai mari ale asistentei medicale, autovehiculelor, imbracamintii, precum si mobilei. IPC a crescut cel mai mult din ultimii 17 ani si pe o baza lunara. Datele…

- Piața berii din Romania a inregistrat o scadere de 10% in primele 4 luni din 2022 in raport cu aceeași perioada a anului anterior. “In Romania, ca și in celelalte țari europene, contextul economic este unul foarte dificil, fiind inca marcat de efecteler crizei sanitare generate de Covid-19, de razboiul…

- Consumul global de energie a crescut cu 5,8% in 2021, depasind cu 1,3% nivelul de dinaintea pandemiei, pe masura ce economiile au reluat activitatea, iar, in paralel, cresterea solida a energiilor regenerabile a redus utilizarea combustibililor fosili, potrivit unui raport anual de referinta publicat…

- Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina au dus la o crestere accelerata a inflatiei, pana la pragul de 14,5- la finalul lunii mai, potrivit Institutului National de Statistica, erodand situatia financiara a romanilor. Doar o parte au primit…

- Noua din zece mariri salariale primite de angajatii romani nu acopera inflatia, iar puterea de cumparare a scazut si cu 50%, releva rezultatele unui sondaj efectuat de o platforma de recrutare.Cererea mare de produse si servicii dupa ridicarea restrictiilor Covid-19 si conflictul din Ucraina…

- Cererea mare de produse și servicii dupa ridicarea restricțiilor Covid-19 și conflictul din Ucraina au dus la o creștere accelerata a inflației, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului Național de Statistica, erodand situația financiara a romanilor. Doar o parte au primit…