Un activist kazah pentru drepturile omului, Dulat Aghadil, a decedat in arest preventiv in capitala Nur-Sultan, la numai o zi dupa ce fusese reținut pentru ca nu respectase condițiile eliberarii condiționate. In varsta de 43 de ani, Aghadil a decedat din cauza unor probleme de inima, se spune intr-un comunicat al poliției, in care se mai afirma ca, in momentul reținerii, activistul ar fi fost in stare de ebrietate. Pe 24 februarie, prietenii lui Aghadil au postat pe Facebook imagini de la reținere, in care activistul este scos din casa șu incatușat de oameni imbracați in civil. Anunțul decesului…