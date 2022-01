Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 0,8%, iar in timpul tranzactiilor a atins un nivel record. Cele mai multe sectoare si burse majore au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor aeriene si de calatorii au fost printre cele mai mari castigatoare in cadrul indicelui, sectorul acestora avansand cu 3,4%. Actiunile Wizz Air a condus castigurile, crescand cu aproape 12%, in timp ce International Consolidated Airlines Group si TUI au fost, de asemenea, printre cele mai performante. In schimb, actiunile companiilor care au beneficiat de restrictiile de a impuse de autoritati…