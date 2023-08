Titlurile China Evergrande Group au scazut luni pana la 22 de centi Hong Kong, comparativ cu ultima lor inchidere, la 1,65 dolari Hong Kong pe actiune, pe 18 martie 2022. Reluarea tranzactiilor vine in momentul in care compania a inregistrat o pierdere de 39,25 miliarde de yuani (5,38 miliarde de dolari) pentru cele sase luni incheiate in iunie, o pierdere mai mica in comparatie cu pierderea de 86,17 miliarde de yuani consemnata in aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile au fost de 128,81 miliarde de yuani, in crestere de la 89,28 miliarde de yuani in iunie 2022. In iulie, compania cu probleme…