Stiri pe aceeasi tema

- Studiu AON Romania, pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce privește incendiile de padure AON, unul dintre liderii globali ai pieței brokerilor de asigurari, anunța rezultatele studiului global „Vreme, clima și catastrofe” (Weather, Climate and Catastrophe Insight), care masoara modul in care…

- O reducere concreta a cheltuielilor guvernamentale in schimbul cresterii plafonului datoriei este o cerere de baza a republicanilor, dar o linie rosie pana acum pentru Casa Alba. Cresterea limitei de imprumut nu autorizeaza cheltuieli noi. Pe masura ce SUA se apropia de default si de posibilul haos…

- Apple este ultima dintr-o serie de companii care le-au interzis angajaților lor sa foloseasca ChatGPT , senzația lumii tech in prima jumatate a lui 2023. Motivul oficial este reprezentat de o teama ca informații confidențiale care ajung in sistemele OpenAI (compania din spatele ChatGPT) ar putea „scapa”…

- Preturile petrolului au scazut cu 4% miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters.Contractele…

- Corporația Federala de Asigurare a Depozitelor (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) a anunțat luni ca First Republik Banc a falimentat, fiind a treia mare banca americana care intra in faliment in ultimele 6 saptamani, relateaza BBC.JP Morgan Chase urmeaza sa preia banca cu probleme, intr-o…

- Actiunile bancii americane First Republic Bank s-au prabusit cu 21% pe Bursa din New York, dupa ce banca a anunțat ca depozitele au scazut cu 100 de miliarde de dolari de la inceputul anului, relateaza Wall Street Journal și CNN. First Republic Bank este considerata „banca bogaților” din SUA, deoarece…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,4%. Indicele bancar a avansat cu 1,3%, investitorii urmarind rezultatele financiare raportate de bancile din SUA, in timp ce actiunile din minerit au crescut cu 1,4%, dupa ce economia Chinei a crescut peste asteptari in primu ltrimestru, cu 4,5%…