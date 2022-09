ACȚIUNI LA REGIMUL SILVIC DESFĂȘURATE DE POLIȚIȘTI In perioada 8-10 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere București, au organizat o acțiune pe linie silvica, pe raza municipiului Oltenița. Cu aceasta ocazie, au fost verificate 7 societați comerciale, fiind aplicate un numar de 4 sancțiuni contravenționale in valoare de 18.000 de lei. [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

