Actiuni ale Politiei Romane, in unitatile de invatamant si in zona acestora

- Polițiștii, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., vor efectua peste 260 de percheziții domiciliara și 250 de mandate de aducere. Operațiunea este la nivel național. Poliția Romana și procurorii D.I.I.C.O.T ., cu sprijinul Jandarmeriei Romane, efectueaza, astazi, peste 50 de acțiuni operative. Sunt desfașurate…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Politia Romana au efectuat, in perioada 25 august – 7 septembrie 2023, 51 de perchezitii domiciliare. In cadrul dosarelor penale intocmite, pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- Marti, 5 septembrie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a convocat o sedinta, in sistem videoconferinta, cu conducerile structurilor de ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne, de la nivel central si teritorial, pentru a stabili principalele prioritati de actiune pentru perioada…

- Pe toata perioada desfașurarii festivalului Untold de la Cluj-Napoca, polițiltii rutieri clujeni, cu sprijinul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au efectuat activitați de monitorizare și control al…

- Politia Romana face apel la cetateni pentru a depista mai multe persoane care ar fi patruns in locuinta unui barbat, in Austria, la inceputul lunii octombrie 2019, pe care l-ar fi talharit si i-ar fi aplicat lovituri cauzatoare de moarte, ulterior urmele fiind acoperite cu spuma de la stingatoarele…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a avut prima reacție, dupa ce ministrul de Interne, Cristian Predoiu a afirmat ca ancheta referitoare la camine „groazei” ar dura „ani de zile”. Polițistii precizeaza ca s-au sesizat din oficiiu in 16 februarie, iar in 4 iulie s-au facut 31 de perchezitii. ”Cercetarile…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, precizari, dupa declaratiile ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a declarat marți ca ancheta in cazul caminelor de batrani a durat ”ani de zile”. Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația…