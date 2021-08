Acţiune comună a poliţiştilor rutieri din Bacău, Neamţ şi Vaslui soldată cu peste 200 de amenzi în 2 ore Politistii rutieri din Bacau, Neamt si Vaslui au aplicat, joi, 221 de amenzi in cadrul unei actiuni comune pe care au realizat-o timp de doua ore pe drumurile publice din judetul Bacau. ‘In total, in cele doua ore de actiune, 35 de conducatori auto au ramas fara permis, iar dintre acestia, 19 pentru incalcari ale regimului legal de viteza ce depasea cu mai mult de 50 de kilometri pe ora limita legala pe sectorul de drum unde a fost inregistrata de mijloacele omologate de masurare a vitezei. Unul dintre conducatorii auto sanctionati in cadrul actiunii a fost un barbat de 71 de ani, din Brasov,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Bacau, Neamt si Vaslui au aplicat, joi, 221 de amenzi in cadrul unei actiuni comune pe care au realizat-o timp de doua ore pe drumurile publice din judetul Bacau, potrivit agerpres.ro. "In total, in cele doua ore de actiune, 35 de conducatori auto au ramas fara permis,…

- Polițiștii bacauani au acționat pentru reducerea riscului rutier alaturi de colegii lor din Neamt si Vaslui. In dimineata zilei de 5 august a.c., in intervalul 07:00-09:00, sub coordonarea Direcției Rutiere, polițiștii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau,…

- POLIȚIȘTII RUTIERI DIN VRANCEA ACȚIONEAZA IN CONTINUARE PENTRU PREVENIREA CAUZELOR GENERATOARE DE ACCIDENTE Polițiștii rutieri acționeaza in permanența in vederea supravegherii și fluidizarii traficului, dar și a prevenirii evenimentelor rutiere de orice fel. In data de 31 iulie a.c., polițiștii au…

- Intr-o singura zi din saptamana ce tocmai s-a incheiat, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 191 de sanctiuni contraventionale si au retinut 40 de permise de conducere ca urmare a abaterilor…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi abundente in 15 județe din țara, valabila de miercuri, de la ora 23.00, pana joi dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Covasna, Brașov, Prahova, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța.…

- Polițiștii din Mureș au desfașurat o acțiune de verificare a siguranței transportului de persoane. The post Ampla actiune a politistilor rutieri din Mures: 24 de amenzi aplicate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ampla actiune a politistilor rutieri din Mures: 24 de amenzi aplicate…

- Polițiștii rutieri din Bacau si Neamt au dat amenzi de peste 217 mii de lei in urma unei actiuni comune de verificare a vitezei excesive in trafic, una dintre principalele cauze generatoare de accidente. In urma controalelor, au fost aplicate 167 de sancțiuni contravenționale, dupa cum a precizat purtatorul…

- Polițiștii rutieri au organizat, in cursul zilei de ieri, 30 mai a.c., o acțiune pe DN 2-E 85 la care au fost angrenați si polițiștii rutieri din judetul Neamt. La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 08:00-20:00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau…