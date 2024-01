Stiri pe aceeasi tema

- Venitul Minim de Incluziune reprezinta un program unic de asistenta sociala, creat pentru a ajuta persoanele si familiile vulnerabile sa depaseasca obstacolele financiare pe care le intampina si sa si imbunatateasca viata. Reprezinta un sprijin real pentru persoanele singure familiile fara venituri…

- In vederea creșterii gradului de ocupare a forței de munca in randul șomerilor, AJOFM Dambovița prognozeaza deschiderea in luna ianuarie a numai puțin de 7 cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: – montator instalații solare,…

- In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 447 de locuri de munca, din care 382 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Acestea din urma pot opta pentru posturi de agent securitate, brutar, acoperitor – invelitor țigla și tabla, confecționer articole textile,…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** SC Grandemeris SRL angajeaza tehnician veterinar in Napradea. Relatii la numarul de telefon 0740 051737.…

Ajutorul de incalzire in iarna 2023-2024 la SEBEȘ: Actele necesare pentru dosar. LISTA bunurilor care duc la excluderea acordarii ajutorului Primaria Municipiului…

- Primaria Sectorului 3 anunta persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de alimentație publica (bar/ restaurant) pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 3 ca documentele necesare emiterii și reinnoirii autorizatiilor de functionare comerciala se depun online, cu 30 de zile inainte…

- Persoanele care vor urca in stare de ebrietate la volan risca nu doar pedeapsa sub forma de munca neremunerata in folosul comunitații, dar și inchisoare. Un proiect de modificare a Codului penal a fost inregistrat la Parlament de un grup de deputați PAS. Daca la moment, legislația prevede ca „conducerea…