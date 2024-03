Acte și documente necesare pentru pensionarea pe caz de boală Acte și documente necesare pentru pensionarea pe caz de boala. Sunt romani care ies la pensie odata ce varsta le permite acest lucru, dar și persoane care sunt nevoite sa o faca mai devreme. Inainte de toate este bine de știut faptul ca pentru pensionarea pe caz de boala e nevoie de mai multe documente, iar procesul poate dura. De asemenea, va fi nevoie de mai multe drumuri catre instituțiile statului pentru a obține pensionarea pe caz de boala. In mod normal, dosarul cu toate documentele se depune la Casa Județeana de Pensii sau la Casa Naționala de Pensii, urmand sa fie analizat de o comisie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

