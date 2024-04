Un numar de 423.532 de persoane beneficiau, in luna martie 2024, de pensii si indemnizatii prevazute de legi speciale, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cel mai mare numar de persoane se inregistra in cazul beneficiarilor de indemnizatii conform D.L. nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 186.015. Indemnizatia medie era de 1.544…