Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va veni in Romania la inceputul lui 2019, a declarat vineri premierul Viorica Dancila intr-un interviu acordat presei, de la Vatican. Dancila s-a intalnit vineri cu Suveranul Pontif la Vatican. „Mi-a pus intrebari daca in Romania oamenii au credința, daca exista ințelegere intre ordocși…

- Viorica Dancila a povestit, intr-o intervenție la o televiziune naționala, ca intalnirea cu Papa Francisc a durat aproximativ 45 de minute. “Mi-a pus intrebari daca in Romania oamenii au credinta, daca exista intelegere intre ordocsi si catolici si i-am spus ca da. M-a intrebat daca…

- Papa Francisc va veni in Romania, la inceputul anului viitor, anunța Antena 3. Anunțul vine in contextul in care premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de trei zile la Vatican. „L-am invitat pe Papa in Romania și mi-a raspuns ca la inceputul anului viitor ne va vizita țara”, a spus premierul…

- Papa Francisc va veni in Romania, anul viitor, anunța Antena 3. Anunțul vine in contextul in care premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de trei zile la Vatican.Sefa Executivului a fost primita in audienta de Papa Francisc, vineri dimineata, la Palatul Apostolic din Vatican. Vineri…

- Joi, la inceputul ședinței de guvern, Viorica Dancila a anunțat ca va pleca in cursul dupa-amiezii la Vatican unde va fi primita de Sanctitatea Sa Papa Francisc. „In aceasta dupa-amiaza voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audiența de Sanctitatea Sa, Papa Francisc. Vizita la…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va pleca joi dupa-amiaza intr-o vizita la Vatican, unde va fi primita in audienta de Papa Francisc. "In aceasta dupa-amiaza, voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audienta de Sanctitatea Sa Papa Francisc. Vizita la Vatican este pe fondul bunelor…

- „In aceasta dupa-amiaza voi pleca intr-o vizita la Vatican, unde voi fi primita in audiența de Sanctitatea Sa, Papa Francisc. Vizita la Vatican este pe fondul bunelor relații bilaterale dintre Romania și Vatican”, a anunțat premierul la inceputul ședinței Executivului. Biroul de presa al Guvernului,…

- Șeful interimar al Cavalerilor Ordinului de Malta, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a fost ales miercuri ”Mare Maestru“ pe viata al Cavalerilor de Malta, chiar daca predecesorul sau a fost fortat sa demisioneze in 2017, la cererea Papei, dupa o grava criza interna.