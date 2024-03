Acord de 30 de miliarde de dolari între Visa şi Mastercard pentru reducerea comisioanelor Acordul antitrust anuntat marti este unul dintre cele mai mari din istoria SUA si, daca ar primi aprobarea instantei, ar rezolva majoritatea cererilor din litigiile la nivel national care au inceput in 2005. Unii oponenti cred ca s-ar putea ca acordul sa nu mearga suficient de departe. Comerciantii au acuzat de multa vreme Visa si Mastercard ca percep comisioane mari sau comisioane interschimbabile atunci cand cumparatorii folosesc carduri de credit sau de debit si au impiedicat prin reguli ”anti-directionare” sa indrume clientii catre mijloace de plata mai ieftine. Taxele de glisare includ de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

