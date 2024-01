Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, Romania si Bulgaria intentioneaza sa semneze in ianuarie un acord cu privire la un plan comun de indepartare a minelor care plutesc in Marea Neagra ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat sambata ministrul turc al apararii, Yasar Guler, dupa luni de discutii intre aliatii din NATO, relateaza…