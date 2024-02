Bulgaria şi Turcia vor colabora pentru supravegherea spaţiului aerian deasupra Mării Negre Bulgaria si Turcia au semnat joi, la Ankara, un acord de cooperare pentru supravegherea spatiului lor aerian in urma intensificarii zborurilor avioanelor militare ruse deasupra Marii Negre, relateaza agentia EFE. Acest acord asupra securitatii spatiului aerian transfrontalier le va permite avioanelor ambelor tari sa treaca granita in timpul interceptarii unui avion care le incalca spatiul aerian, stabilind de asemenea procedurile de urmat in astfel de situatii, potrivit Agerpres. Bulgaria dispune de o flota de 16 vechi avioane de vanatoare rusesti MiG-29, dar numai sase sunt operationale, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

