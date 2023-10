Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa initieze proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor si sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice.Respectivele acte…

- Comisia Europeana (CE) a trimis Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei scrisori de punere in intarziere pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Actele legislative ale UE includ Directiva privind…

- Doar 24% dintre utilizatorii de internet utilizeaza serviciile de e-guvernare (servicii publice digitale), in comparație cu media UE de 74%, potrivit raportului Comisiei Europene privind stadiul evoluției deceniului digital, scrie Economedia. Romania are un scor de 48 in ceea ce privește serviciile…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, recunoaște ca exista o ”ingrijorare” la nivelul Comisiei Europene ca anumite masuri de reducere a cheltuielilor publice nu vor fi implementate in totalitate, ținand cont ca 2024 va fi an electroral. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare…

- Marcel Bolos a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, despre desfiintarea celor 200.000 de posturi si daca reprezentantii Comisiei Europene au afirmat ca astfel de promisiuni au fost facute si de fostul Guvern. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare s-a agreat si partea aceasta…

- Obiectivul discuțiilor a fost de a face o evaluare a parcursului reformelor propuse in PNRR și de a identifica oportunitațile de imbunatațire. Ministrul Simona Bucura-Oprescu a prezentat masurile cheie care au fost implementate și cele care sunt inca in curs de implementare. Reformele sistemului de…