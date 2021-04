Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, la Zalau, ca este nevoie de un Cod rutier nou si modern, care sa fie realizat dupa dezbateri cu toti factorii implicati. "Poate ca reusim sa ne asezam, impreuna cu Legislativul, sa avem un Cod rutier nou, modern. Eu am fost, trei ani,…

- Saptamana aceasta, formațiile din Liga Zimbrilor vor efectua un adevarat tur de forța, urmand ca de marți pana duminica sa dispute nu mai puțin de patru etape, in cadrul unui turneu care va avea loc la Cluj-Napoca. Programul formației CSU din Suceava, aflata in cursa pentru menținerea in primul ...

- Ludovic Orban: "A fost adoptata Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ce este cuprins acolo, va fi valabil o luna de zile. Sigur ca s-au purtat discutii si se poarta discutii, nu trebuie sa neg, privind imbunatatirea, sa spunem, a masurilor, flexibilizarea masurilor. Subiectul pe…

- ​Dispariția omul de Neanderthal s-ar putea sa se fi petrecut mult mai repede decât se credea, arata o reanalizare a unor fosile descoperite într-o peștera din Belgia. Subiectul este unul controversat în rândul arheologilor și are implicații importante legate de cronologia omului…

- Ministerul Transporturilor are un buget total de 14,1 mld. lei in 2021, dintre care intretinerii si modernizarii infrastructurii rutiere sunt alocati 5,8 mld. lei. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor in 2021 este de 14,1 mld. lei, in crestere cu 9,4% fata de bugetul din 2020. Pentru…

- CFR SA a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei Pojorata - Suceava care in Mersul Trenurilor face parte din linia 502. Se va cauta soluția optima pentru a se crește viteza pe acest tronson de 85 km pe care trenurile IR fac peste…