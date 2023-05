Stiri pe aceeasi tema

- Conform imaginilor, Marcel Pavel s-a trezit fara public.„Bine v-am gasit, buna ziua! Unde sunteti, de ce ati plecat? Va multumim foarte mult. Probabil ca s-a vorbit prea mult si de aceea”, a spus de pe scena artistul.Mitingul la care a fost invitat Marcel Pavel a avut loc duminica la Orhei, in timp…

- Adunarea Naționala „Moldova Europeana” s-a desfașurat duminica, 21 mai, in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) din Chișinau, Republica Moldova, și in alte 33 de orașe din Europa. Evenimentul a fost lansat la inițiativa președintei Maia Sandu și a reunit cetațenii care iși doresc sa susțina calea europeana…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat ca Ucraina va fi sprijinita „atat timp cat va fi nevoie”, potrivit Sky News. CITESTE SI Sondaj in Republica Moldova. 'Frații' de peste Prut vor integrarea țarii in UE, dar considera ca ar slabi suveranitatea 11:46 80 BREAKING NEWS Miting uriaș in Republica…

- ”Am lansat inițiativa de a convoca la Chișinau o adunare a cetațenilor in care sa spunem lumii ca suntem europeni. Sa dam raspuns celor care intreaba ce vor moldovenii. Sa se auda vocea noastra, a celor mulți. Adunarea naționala Moldova Europeana va fi organizata la 21 mai in Piața Marii Adunari Naționale”,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova și suntem uniți la nivelul Uniunii Europene in a-i acorda tot sprijinul necesar, inclusiv pentru intarirea rezilienței sale și pentru protejarea sa in fața acțiunilor destabilizatoare, a declarat președintele Klaus Iohannis,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu pentru Vocea Basarabiei , citat de Moldova 1 , ca, din punctul de vedere al resurselor de gaze, țara sa nu mai depinde de Rusia, dar o independența energetica totala fața de Moscova poate fi atinsa in decurs de doi ani. „Republica…

- „Marele noroc al Republicii Moldova este ca are in fruntea statului un comunicator excepțional, cum este președinta Maia Sandu, care tot timpul a acționat preventiv, a pregatit populația, lucru pe care nu-l vedem la politicienii noștri.N-am vazut niciun politician din varful statului care sa explice,…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de o echipa guvernamentala, efectueaza joi o vizita oficiala in Republica Moldova. Urmeaza sa aiba intalniri cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu. ‘Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei presedinte…