- Datele de zbor dintr-o cutie neagra recuperata de pe avionul China Eastern Airlines care s-a prabușit in martie arata ca cineva din cabina de pilotaj a produs intenționat accidentul aviatic, scrie marți Wall Street Journal, care citeaza persoane familiarizate cu evaluarea preliminara a oficialilor americani,…

- UPDATE: Accidentul rutier care a avut loc miercuri pe E 85, soldat cu trei morti si trei raniti, a fost produs de un sofer in varsta de 78 de ani, din comuna bacauana Racaciuni.Potrivit g4media., soferul conducea cu 201km ora. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru,…

- Tragedie intr-o zona de pelerinaj din India. Trei oameni au murit, iar cativa au fost raniti, dupa ce telecabinele in care se aflau s-au ciocnit. Accidentul s-a produs la o inaltime de 1 500 de metri, in orasul Deoghar. Un barbat a decedat chiar in timpul operatiunii de evacuare.

- Vești cutremuratoare despre urmarile unui accident ce s-a produs vineri, intr-o mina din Serbia. Accidentul a avut loc intr-o mina din centrul Serbiei, cel puțin opt oameni pierzandu-și viața, alte 20 de persoane fiind ranite, confom theindependent.com, care citeaza televiziunea de stat sarba RTS. S-a…

- Accident aviatic, vineri, in Coreea de Sud. Doua aeronave de antrenament s-au ciocnit in zbor. Trei piloți au murit, unul este disparut. Peste 30 de pompieri și salvatori au inceput cautarile la locul prabușirii celor doua avioane de antrenament KT-1, conform agenției de știri Yonhap, citand oficiali…

- Doua persoane și-au pierdut viața, in aceasta seara, pe drumul național DN 1B, pe raza localitații Merei. Cele doua victime se aflau in mașina care s-a ciocnit violent de un autocamion. In jurul orei 18 și jumatate, in urma unui apel la 112, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau au intervenit…