- Un grav accident de circulație s-a petrecut in Neamț! Trei tineri au murit si alti trei au fost raniți, dupa ce doua vehicule au ieșit de pe șosea si s-au rasturnat in curtile unor oameni. Tragicul eveniment rutier s-a petrecut in comuna Borca.

- Doi barbati de 31 si 32 de ani au murit luni seara, intr-un grav accident rutier petrecut in comuna Magurele din judetul Prahova. Cei doi se aflau la volanul a doua autoturisme care s-au ciocnit violent. Doi copii de circa 3 si 4 ani, implicati si ei in accident, au scapat cu leziuni mai putin grave.

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, in judetul Neamt, in eveniment fiind implicate doua autotrenuri si doua autoturisme, conform News.ro.Primele date de la fata locului arata ca sase persoane au fost implicate, iar una este in stop cardio-respirator. De asemenea, date de la…