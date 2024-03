DRAMĂ teribilă în judeţul Neamţ. Au murit trei tineri după ce două maşini s-au ciocnit! Un accident groaznic a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Neamt. Trei tineri au murit, in comuna Borca, județul Neamț. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar in urma impactului ambele vehicule s-au rasturnat in afara șoselei. Victimele – 17, 18 si 23 de ani Șoferul uneia dintre mașini, in varsta de […] The post DRAMA teribila in judetul Neamt. Au murit trei tineri dupa ce doua masini s-au ciocnit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

