Accident tragic în Neamț: Două persoane au murit după ce limitatorul de înălţime al unui pod a căzut peste un microbuz Un accident rutier grav a avut loc, marți, in județul Neamț, in comuna Tarcau. Limitatorul de inaltime al unui pod a cazut peste un microbuz In urma accidentului, doua persoane au murit, o a treia a fost preluata de ambulanta, iar alta este inconstienta, fiind resuscitata. „Din primele informatii, limitatorul de inaltime de la pod a cazut pe un microbuz”, a transmis ISU Neamt. Echipajele de interventie lucreaza pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. The post Accident tragic in Neamț: Doua persoane au murit dupa ce limitatorul de inaltime al unui pod a cazut peste un microbuz appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal petrecut in urma cu puțin in județul Neamț. Doi oameni și-au pierdut viața dupa ce un TIR a agațat un pod de cale ferata, iar bucați din acesta ar fi cazut peste un microbuz de transport de persoane. Traficul este blocat pe ambele sensuri in localitatea Tarcau.

- Conform reprezentantilor ISU si IPJ Neamt, incidentul s-a produs pe drumul national DN 15, in localitatea Tarcau.„Un TIR a agatat un pod de cale ferata, iar bucati din acesta au cazut peste un microbuz de transport persoane. Conducatorul auto este decedat, iar alte trei persoane au fost incarcerate”,…

- Un accident rutier a avut loc, marti, in comuna Tarcau, judetul Neamt, partea din fața a unui microbuz de calatori fiind strivita sub un limitator de inalțime montat inainte de un pod CFR și daramat de un TIR. Primele informatii arata ca doua persoane au murit, o a treia a fost preluata de ambulanta,…

- Un grav accident s-a produs marți in județul Neamț, pe DN 15 km 292+000, Piatra Neamț – Bicaz, in localitatea Tarcau, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite. Raniții au fost transportați la spital Un autocamion a acroșat limitatorul de inalțime al unui pod, care a cazut…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Tarcau, județul Neamț. Microbuzul cu calatori se afla in mers, cand limitatorul de inalțime al unui pod s-a prabușit peste el. Doua persoane, una dintre ele șoferul, ar fi murit pe loc, zdrobite sub greutatatea dispozitivului. Un echipaj SMURD sosit…

- Accident rutier grav, pe raza localitatii Tarcau, judetul Neamt. Irina Popa, purtatorul de cuvant al ISU petrodava Neamt, a declarat ca "din primele informatii limitatorul de inaltime de la pod a cazut pe un microbuz".Doua persoane sunt decedate, o persoana constienta a fost preluata de o ambulanta…

- Un grav accident s-a produs marți in județul Neamț. Primele informații arata ca șoferul unui microbuz a murit, iar trei persoane ar fi incarcerate. Accidentul rutier s-a produs pe DN 15, in localitatea Tarcau. Un TIR ar fi agațat un pod de cale ferata, iar bucați din acesta ar fi cazut…

- Accident tragic pe o șosea din regiunea Irkutsk din Rusia. Cinci persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce un automobil a lovit un camion plin cu lemne, care staționa pe marginea drumului, iar apoi a fost proiectat intr-un autocar cu 25 de pasageri.