Cel putin 19 persoane au murit si sase au fost ranite sambata, in Egipt, dupa ce un autobuz incarcat cu pasageri s-a prabusit intr-un canal la Al Mansoura, la 120 km nord-est de Cairo, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza dpa si Reuters., citate de Agerpres. Echipele de salvare au salvat circa 17 […]