- Doua persoane au fost ranite pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, miercuri, dupa ce un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii. Circulatia rutiera este restrictionata la aceasta ora.

- Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Traficul rutier este blocat. Potrivit...

- Accident grav la Sibiu, produs de un sofer de 22 de ani, baut la volan. Patru persoane au fost ranite, intre care și un adolescent de 16 ani, dupa ce doua masini s-au ciocnit in municipiului Sibiu, in apropierea Aeroportului. Soferul unui autoturim cu volan pe dreapta a patruns pe contrasens si a izbit…

- Patru persoane, intre care un copil de 5 ani, au fost ranite luni seara, dupa ce cele doua masini in care se aflau s-au ciocnit intr-o intersectie din localitatea Girov, judetul Neamt, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamț, Robert Costan, a declarat ca accidentul…

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut.

- Cinci persoane, intre care un copil in varsta de opt ani, din Slatina, au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in timpul noptii de luni spre marti intr-o intersectie din Craiova, dupa ce un sofer nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Sibiu, pe DN1 Selimbar ndash; Talmaciu, la kilometrul 302 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului patru persoane au fost ranite doua grav si doua usor iar…