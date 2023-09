Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ora – zid cazut pe un muncitor: barbatul a murit pe locUn barbat a murit sambata dupa ce a fost surprins de un zid care s-a daramat, in satul Poroinica, a anuntat IPJ Dambovita, informeaza Agerpres."La data de 26 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au fost…

- Marti, 22 august a.c., polițiștii din Dragomirești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca s-a produs un accident de munca in extravilanul orașului Dragomirești. Deplasați la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 45 de ani din oraș, angajat…

- Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 6, in apropierea localitatii Vitanesti. ”Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma in sensul ca, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, un barbat de 38 ani, din Mun. Turnu Magurele,…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața pe DN1, la kilometrul 126, in localitatea Poiana Țapului.In accident au fost implicate doua autoturisme. ISU Prahova anunța ca in cele doua mașini se aflau patru persoane. Persoana care a murit are…

- Accident feroviar in Vrancea: Un barbat a fost lovit mortal de un tren, in localitatea PufeștiUn barbat de aproximativ 65 de ani a murit, luni seara, dupa ce a fost lovit de un tren la trecerea prin pasajul Ciorani de pe raza comunei Pufesti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Un accident produs marti, pe 18 iulie, in Bistrita, a dus la moarte unui barbat de 42 de ani. In impact au fost implicate un autotren si o bicicleta. Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita Nasaud a anuntat intr un comunicat de presa ca ieri, la data de 18 iulie, politistii din cadrul Serviciului…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, dupa ce a fost prins conducand un autoturism, pe o strada din orasul Voluntari, in timp ce se afla sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are…

- Un barbat in varsta de 74 ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism, la Pastraveni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.La volanul celuilalt autoturism se afla un tanar in varsta de 22 ani care, potrivit IPJ Neamt, a intrat intr-o depasire…