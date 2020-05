Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii tulceni intervin, luni dupa-amiaza, pe Dunare, dupa ce o barca in care s-ar fi aflat zece persoane s-a rasturnat la intrarea pe canalul Sulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Nicolae Botezatu potrivit Agerpres. Din cele zece persoane,…

- O femeie de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața, marți, in localitatea Ilva Mare, dupa ce a fost lovita de o mașina. Echipaje SMURD de terapie intensiva mobila și de prim ajutor au intervenit, marți, in localitatea Ilva Mare unde un pieton a fost accidentat de o mașina. Echipajul de prim ajutor…

- Un accident extrem de grav, desprins din filmele de acțiune, s-a petrecut, astazi, in sensul giratoriu de la ieșirea din Timișoara spre aeroportul ”Traian Vuia”. Un șofer, in varsta de 65 de ani, aflat la volanul unui Renault, se indrepta dinspre Lugoj spre Timișoara. In apropierea sensului giratoriu,…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a informat ca circulația rutiera se desfașoara pe un fir alternativ pe DN6 Orșova – Lugoj, la kilometrul 414, intre localitațile Teregova și Domașnea, județul Caraș-Severin, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost…

- Accident groaznic provocat, azi noapte, aproape de miezul nopții de un barbat inconștient care a sfidat legea și starea de urgența – s-a urcat la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere, și a gonit pe strazile din Reșița. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- Trei persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intre fiarele unui autoturism. Mașina a ieșit in afara parții carosabile. Incidentul s-a petrecut in județul Arad, la ieșirea din Curtici, spre Santana. In autoturism se aflau trei persoane, iar una dintre ele a ramas incarcerata,…

- Un camion a fost ridicat, efectiv, de pe sosea de vantul puternic si rasturnat in afara partii carosabile, arata un video postat pe YouTube. Imaginile au fost filmate cu o camera de bord in Co Galway, Irlanda, lovita puternic de furtuna Jorge.