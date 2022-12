Accident pe DN5 între 3 mașini. Cinci oameni au ajuns la spital Cinci persoane au fots transportate la spital in urma unui accident pe DN 5C, intre doua autoturisme si o autoutilitara. Cinci persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier care s-a produs marti seara pe DN 5C, la iesirea din localitatea Vedea, intre doua autoturisme si o autoutilitara. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in aceasta seara pe DN 5 C, la iesirea dinspre localitatea Vedea spre Cetatuia, in urma producerii unui accident rutier intre doua autoturisme si o autoutilitara, in evenimentul rutier fiind implicate 11 persoane. La fata locului s-au deplasat 16… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

