- Accidentul s-a petrecut pe o trecere de pietoni din Drobeta-Turnu-Severin. Tanarul a fost lovit de un șofer de 61 de ani. Impactul a fost violent iar victima a fost proiectata pe asfalt. Tanarul are rani grave la cap și este in coma. El a fost transportat cu un elicopter SMURD la clinica de…

- Un camion s-a rasturnat pe centura mare ocolitoare a Brașovului, din cauza unui camion care s-a rasturnat. Soferul, conștient, a ramas captiv in cabina, in urma accidentului, dar ceilalți șoferi i-au sarit in ajutor și l-au scos din mașina pana la sosirea echipajului de descarcerare și a SMURD-ului.…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- O tanara a ajuns marti dupa amiaza la spital dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat la marginea orasului Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul dintre Lugoj si Jabar, soferul declarand ca a pierdut controlul masinii cel mai probabil din cauza unei defectiuni tehnice. ”M-a tras in dreapta. M-am…

- Soferul care a provocat accidentul de sâmbata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmând sa verifice autenticitatea acestuia.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Un accident stupid ce a avut loc pe o strada din Blaj a dus la decesul unui barbat de 49 de ani care mergea pe bicicleta, scrie adevarul.ro.Barbatul s a lovit de usa unui autoturism ce a fost deschisa brusc in fata sa. Soferul a primit inchisoare cu suspendare, iar o firma de asigurari trebuie sa plateasca…

- Astazi, pe E 85, pe direcția Focșani – Garoafa, un tir a parasit drumul european și a ajuns pe camp. Din fericire pentru șofer, tirul nu s-a rasturnat, astfel ca barbatul care-l conducea a scapat cu o sperietura. The post FOTO: Un camion a ieșit de pe E 85 și a ajuns pe camp. Șoferul a avut zile, deoarece…