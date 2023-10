Accident pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta! O autoutilitara incarcata cu marmura s-a rasturnat

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13 Sighisoara Targu Mures, la iesire din localitatea Sighisoara, judetul Mures, intr o curba, o autoutilitara s a rasturnat pe un autoturism.Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite, sunt constiente si evaluate…

- Un accident grav a avut loc miercuri pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la kilometrul 341, in direcția catre Sebeș, in apropierea localitații Turdaș, județul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a furnizat informații cu privire la evenimentul tragic. Potrivit rapoartelor,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A 2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 68, in zona localitatii Lehliu, judetul Calarasi, o autoutilitara s a rasturnat in urma unei explozii de anvelopa.Au rezultat 3 victime 2 adulti si un copil , pentru care…

- Centrul Infotrafic al Politeii Romane anunta ca a avut loc un accident pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 52, in zona localitatii Nicolae Balcescu, si anume o coliziune intre trei autovehicule, soldata cu ranirea unui minor. Eicopterul SMURD a aterizat la fata locului pentru a prelua…

- Este alerta in aceasta dimineata pe DN7 in judestul Arges, in zona localitatii Zamfiresti unde o cisterna cu etanol s a rasturnat in urma unui impact cu un autoturism.Traficul este inchis total.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, in zona localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 40, in zona localitatii Sarulesti, judetul Calarasi, dupa ce un autoturism s a rasturnat in afara carosabilului, iar patru persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 81, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi o cisterna, incarcata cu amestec carburant, este rasturnata in afara partii carosabile. Traficul…